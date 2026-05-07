Пострадавшего при атаке БПЛА в Пермском крае отпустили домой - РИА Новости, 07.05.2026
14:59 07.05.2026
Пострадавшего при атаке БПЛА в Пермском крае отпустили домой

Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчину, пострадавшего при атаке БПЛА в Пермском крае, отпустили домой.
  • Он отказался от госпитализации.
  • Ему оказали необходимую медпомощь.
ПЕРМЬ, 7 мая - РИА Новости. Мужчину, пострадавшего при повреждении административного здания в результате атаки БПЛА в Пермском крае, отпустили домой, от госпитализации он отказался, необходимая медпомощь ему оказана, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
Ранее в четверг губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что вражеский БПЛА повредил административное здание, в результате пострадал мужчина.
"Пациенту оказана вся необходимая медицинская помощь, от госпитализации он отказался", - сказал собеседник агентства, добавив, что пермяка отпустили домой.
