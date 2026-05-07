Пострадавшего при атаке БПЛА в Пермском крае отпустили домой

ПЕРМЬ, 7 мая - РИА Новости. Мужчину, пострадавшего при повреждении административного здания в результате атаки БПЛА в Пермском крае, отпустили домой, от госпитализации он отказался, необходимая медпомощь ему оказана, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.