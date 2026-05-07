МИД оценил последствия прекращения Словакией поставок электричества Украине
13:01 07.05.2026 (обновлено: 13:11 07.05.2026)
МИД оценил последствия прекращения Словакией поставок электричества Украине

Захарова: прекращение Словакией поставок электроэнергии является сигналом Киеву

Здание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Словакия прекратила аварийные поставки электроэнергии на Украину.
  • По заявлению Марии Захаровой, это решение является ответом на остановку транзита нефти по трубопроводу "Дружба".
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Прекращение Словакией аварийных поставок электроэнергии на Украину не ударит сильно по ее энергостабильности, но Братислава этим направила Киеву однозначный сигнал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что Словакия приняла решение отказаться от аварийных поставок электроэнергии на Украину в качестве ответа на остановку транзита киевским режимом нефти про трубопроводу "Дружба".
"Решение Братиславы вряд ли кардинально повлияет на энергетическую устойчивость Украины, но сигнал киевскому режиму они направили однозначный", - сказала Захарова в ходе брифинга.
