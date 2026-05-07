МИД оценил последствия прекращения Словакией поставок электричества Украине

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Прекращение Словакией аварийных поставок электроэнергии на Украину не ударит сильно по ее энергостабильности, но Братислава этим направила Киеву однозначный сигнал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Решение Братиславы вряд ли кардинально повлияет на энергетическую устойчивость Украины, но сигнал киевскому режиму они направили однозначный", - сказала Захарова в ходе брифинга.