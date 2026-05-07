В Будапеште послы возложили венки к памятникам советским воинам

- Послы и представители 12 стран, а также венгерских общественных организаций и российских компаний возложили цветы и венки к двум памятникам советским воинам в Будапеште по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
- В церемонии возложения венков приняли участие представители российских предприятий, работающих в Венгрии, общественные организации, сотрудники и учащиеся школы при российском посольстве, а также российские соотечественники и местные жители.
БУДАПЕШТ, 7 мая - РИА Новости. Послы и представители 12 стран, а также венгерских общественных организаций и российских компаний возложили цветы и венки к двум памятникам советским воинам в Будапеште по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
К возведенной в 1945 году на площади Свободы мемориальной стеле с надписью "Слава советским воинам-освободителям", а также на кладбище Керепеши, где расположен крупнейший в стране воинский мемориал советских солдат, основанный в 1946 году и насчитывающий 7 тысяч захоронений, возложили венки послы и представители военных аппаратов России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Вьетнама, Китая, Сербии, Бразилии и Палестины.
В церемонии также приняли участие представители российских предприятий, работающих в Венгрии, в том числе госкорпорации "Росатом", осуществляющей строительство АЭС "Пакш-2", Общества венгеро-российской культуры и дружбы, Венгерской рабочей партии, Венгерской лиги антифашистов, Общества Аурела Штромфельда, Венгерского общества "за мир", Общества сохранения военных традиций, сотрудники и учащиеся школы при российском посольстве, а также российские соотечественники и местные жители.
В ходе освобождения Венгрии погибли более 140 тысяч советских воинов, из них 80 тысяч - при освобождении Будапешта. За мужество и героизм, проявленные при освобождении Венгрии от фашизма в период Второй мировой войны, 289 советских солдат, офицеров и генералов были удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе 164 - во время Будапештской стратегической наступательной операции. Медалью "За взятие Будапешта" были награждены более 362 тысяч человек.