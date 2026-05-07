Польша называет Россию основной угрозой, заявил Песков

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Польша, как и ряд других европейских стран, называет Россию основной угрозой, Москва это отвергает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что к 2030 году республика будет иметь самую сильную армию в Европе.