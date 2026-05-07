14:04 07.05.2026 (обновлено: 14:20 07.05.2026)
Акция "Бессмертный полк" в Берлине пройдет в условиях ограничений

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гражданская акция «Бессмертный полк» пройдет в Берлине 9 мая 2026 года в условиях запрета на советскую и российскую символику.
  • Участники акции соберутся у Бранденбургских ворот, после чего колонна пройдет по улице 17 июня до Советского мемориала в Тиргартене.
  • На мероприятии запрещены символы V и Z, георгиевская лента, любые флаги и знамена, одежда в цветах триколора и георгиевской ленты, военная форма и ее элементы, военные марши как музыкальное сопровождение.
БЕРЛИН, 7 мая - РИА Новости. Гражданская акция "Бессмертный полк" пройдет в Берлине 9 мая в условиях запрета на советскую и российскую символику, в том числе на демонстрацию георгиевских ленточек, сообщили организаторы акции.
Ранее сообщалось, что в Берлине 8 и 9 мая введен запрет на демонстрацию на советских воинских мемориалах флагов России и символики, связанной с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Россия настоятельно потребовала от германской стороны отменить запрет на демонстрацию символов Победы над нацизмом, говорится в заявлении посольства РФ.
"Мы приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, принять участие в международной гражданской акции "Бессмертный полк". Акция состоится 9 мая 2026 года", - говорится в объявлении организаторов, размещенном в соцсетях движения.
Участники акции соберутся у Бранденбургских ворот, после чего колонна пройдет по улице 17 июня до Советского мемориала в Тиргартене. По окончании марша будет минута молчания. Полицейское сопровождение будет обеспечено, уточнили организаторы.
"Согласно распоряжению полиции Берлина на нашем мероприятии в этом году действуют следующие правила: разрешены портреты своих родных героев Великой Отечественной войны, цветы. Запрещены символы V, Z в любом виде, георгиевская лента в любом виде, в том числе на портретах, любые флаги и знамена, одежда в цветах триколора, георгиевской ленты, все виды военной формы и ее элементы, военные марши как музыкальное сопровождение", - сообщили организаторы.
Кроме того, отмечается, что полиция оставляет за собой право на запрет чего-либо в процессе мероприятия. Участников акции призвали к личной ответственности и предупредили о возможных провокациях.
