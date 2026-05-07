Краткий пересказ от РИА ИИ
- Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский рассказал об иллюзии Запада насчет исхода СВО.
- По словам Полянского, выделение Киеву кредита в 90 миллиардов долларов настроило Запад на то, что Украина сможет продержаться еще долго.
- Полянский отметил, что у спонсоров киевского режима есть интерес в том, чтобы Украина продержалась как можно дольше, несмотря на человеческие потери.
ВЕНА, 7 мая - РИА Новости. Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости рассказал об иллюзии Запада на счет исхода СВО.
Российский дипломат отметил, что выделение Киеву кредита в 90 миллиардов на Западе "многим вскружило голову и настроило на то, что надо сконцентрироваться на поле боя, и там все будет решаться, причем не в пользу России".
"Поэтому я бы сказал, что для продвижения мирного решения сейчас не самое лучшее время. У спонсоров киевского режима вернулись иллюзии о том, что украинцы смогут продержаться еще долго", - сказал Полянский.
Собеседник агентства добавил, что у спонсоров киевского режима есть интерес в том, чтобы Украина продержалась как можно дольше.
"Неважно, сколько там людей погибнет - главное, чтобы Евросоюз успел подготовиться и, как они считают, к 2030 году был способен противостоять российской агрессии. Об этом они практически открытым текстом говорят", - заключил он.
22 июня 2022, 17:18