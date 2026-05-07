Политика запугивания в отношении России не работает, заявил посол в Берлине

БЕРЛИН, 7 мая - РИА Новости. Политика запугивания в отношении России не работает, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
Посол напомнил, что российскую сторону регулярно обвиняют в шпионской активности, гибридных атаках, кампаниях дезинформации.
"Цель таких "вбросов" очевидна – отпугнуть от дипмиссии всех тех, кто позитивно настроен к России, готов поддерживать конструктивные контакты, общаться, взаимодействовать ради восстановления дружественных, многогранных связей между нашими странами и народами. Сразу скажу, что этот курс давления и запугивания не работает", - сказал Нечаев.