Погода на День Победы 2026 – прогноз на 9, 10 и 11 мая в Москве и России

Май 2026 года преподносит погодные сюрпризы: после аномального тепла в начале месяца праздничные выходные на 9 Мая обещают быть прохладными и дождливыми. Какой будет погода на День Победы в Москве и регионах России – в материале РИА Новости.
Погода в Москве на День Победы 2026
Москвичей и гостей столицы в праздничные дни ждет резкая смена погоды. После аномально теплого начала мая температура существенно упадет.
На метеоситуацию 9 мая окажет влияние атлантический циклон, который придет с запада. По словам специалистов, в этот день на регион выльется до 27 миллиметров влаги – около 44% майской нормы осадков. Пик ненастья придется на вторую половину дня.
Температурный фон 9 мая будет на пять-шесть градусов ниже климатической нормы. Помимо похолодания, к субботе усилится ветер – ожидаются порывы от 12 до 15 метров в секунду.
Таблица погоды в Москве на 9–11 мая 2026
Дата
День недели
Температура
Осадки
Описание
9 мая
суббота
+9…+14
сильный дождь
атлантический циклон, ветер до 15 м/с
10 мая
воскресенье
+15…+22
без осадков
потепление
11 мая
понедельник
+13…+19
местами дождь
нестабильная погода
Погода на 9 мая
День Победы в Москве в 2026 году выдастся прохладным и дождливым. Днем температура установится от +9 °С до +14 °С, ночью – от +5 °С до +10 °С. Атмосферное давление будет пониженным из-за прохождения циклона.
Ветер усилится до порывов 12–15 м/с, что создаст дополнительный дискомфорт при нахождении на улице. Основная часть осадков (до 27 мм) ожидается во второй половине дня, поэтому утренний парад пройдет в более благоприятных условиях, чем вечерние гуляния.
Погода на 10 мая
Второй день праздничных выходных принесет заметное улучшение. Циклон уйдет, температура повысится до +15…+22 °С. Осадков не ожидается, что создаст комфортные условия для прогулок и отдыха на природе. Изменение погоды будет ощутимым по сравнению с субботой.
Погода на 11 мая
В понедельник погода снова станет нестабильной. Температура воздуха днем составит +13…+19 °С, местами пройдут дожди. Атмосферный фронт принесет облачность и возможные кратковременные осадки в отдельных районах Московской области. К середине недели ситуация начнет постепенно улучшаться.
Погода на День Победы 2026 в регионах России
Майская погода по России в 2026 году существенно отличается в зависимости от региона. По словам специалистов Гидрометцентра, стабилизация погоды по всей стране ожидается только после 15 мая. До этого момента температурные контрасты между югом и севером, центром и Сибирью будут особенно заметны.
Теплее всего в праздничные дни будет на юге страны – на Кавказе и в Краснодарском крае. Прохладнее обычного – на Урале и в Сибири, где возможны возвратные заморозки.
Таблица погоды на 9–11 мая 2026 по регионам России
Регион
9 мая
10 мая
11 мая
Санкт-Петербург
+11…+16, облачно, дождь
+12…+17, пасмурно
+11…+15, дождь
Центральная Россия
+14…+20, переменная облачность
+16…+23, тепло
+15…+21, местами дождь
Юг России (Краснодар, Ростов)
+20…+27, солнечно
+22…+29, жарко
+21…+28, ясно
Поволжье
+15…+21, облачно
+17…+24, тепло
+16…+22, дождь местами
Урал
+10…+16, прохладно
+12…+18, облачно
+11…+17, нестабильно
Сибирь
+8…+14, прохладно
+10…+16, облачно
+9…+15, возможен дождь
Дальний Восток
+12…+18, переменная облачность
+13…+19, без осадков
+12…+18, ветер