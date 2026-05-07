Рейтинг@Mail.ru
Погода на День Победы 2026 — точный прогноз на 9, 10 и 11 мая
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 07.05.2026 (обновлено: 15:15 07.05.2026)

Погода на День Победы 2026 – прогноз на 9, 10 и 11 мая в Москве и России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОформление к празднованию Дня Победы в центре Москвы
Оформление к празднованию Дня Победы в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Оформление к празднованию Дня Победы в центре Москвы
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Оглавление
Май 2026 года преподносит погодные сюрпризы: после аномального тепла в начале месяца праздничные выходные на 9 Мая обещают быть прохладными и дождливыми. Какой будет погода на День Победы в Москве и регионах России – в материале РИА Новости.

Погода в Москве на День Победы 2026

Москвичей и гостей столицы в праздничные дни ждет резкая смена погоды. После аномально теплого начала мая температура существенно упадет.
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкОформление центра Москвы ко Дню Победы
Оформление центра Москвы ко Дню Победы - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Оформление центра Москвы ко Дню Победы
На метеоситуацию 9 мая окажет влияние атлантический циклон, который придет с запада. По словам специалистов, в этот день на регион выльется до 27 миллиметров влаги – около 44% майской нормы осадков. Пик ненастья придется на вторую половину дня.
Температурный фон 9 мая будет на пять-шесть градусов ниже климатической нормы. Помимо похолодания, к субботе усилится ветер – ожидаются порывы от 12 до 15 метров в секунду.
Таблица погоды в Москве на 9–11 мая 2026

Дата

День недели

Температура

Осадки

Описание

9 мая

суббота

+9…+14

сильный дождь

атлантический циклон, ветер до 15 м/с

10 мая

воскресенье

+15…+22

без осадков

потепление

11 мая

понедельник

+13…+19

местами дождь

нестабильная погода

Погода на 9 мая

День Победы в Москве в 2026 году выдастся прохладным и дождливым. Днем температура установится от +9 °С до +14 °С, ночью – от +5 °С до +10 °С. Атмосферное давление будет пониженным из-за прохождения циклона.
Ветер усилится до порывов 12–15 м/с, что создаст дополнительный дискомфорт при нахождении на улице. Основная часть осадков (до 27 мм) ожидается во второй половине дня, поэтому утренний парад пройдет в более благоприятных условиях, чем вечерние гуляния.
Подготовка к участию в акции Бессмертный полк онлайн - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
"Бессмертный полк" в Москве пройдет в онлайн-формате
Вчера, 12:38

Погода на 10 мая

Второй день праздничных выходных принесет заметное улучшение. Циклон уйдет, температура повысится до +15…+22 °С. Осадков не ожидается, что создаст комфортные условия для прогулок и отдыха на природе. Изменение погоды будет ощутимым по сравнению с субботой.

Погода на 11 мая

В понедельник погода снова станет нестабильной. Температура воздуха днем составит +13…+19 °С, местами пройдут дожди. Атмосферный фронт принесет облачность и возможные кратковременные осадки в отдельных районах Московской области. К середине недели ситуация начнет постепенно улучшаться.
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкОформление центра Москвы ко Дню Победы
Оформление центра Москвы ко Дню Победы - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Оформление центра Москвы ко Дню Победы

Погода на День Победы 2026 в регионах России

Майская погода по России в 2026 году существенно отличается в зависимости от региона. По словам специалистов Гидрометцентра, стабилизация погоды по всей стране ожидается только после 15 мая. До этого момента температурные контрасты между югом и севером, центром и Сибирью будут особенно заметны.
Теплее всего в праздничные дни будет на юге страны – на Кавказе и в Краснодарском крае. Прохладнее обычного – на Урале и в Сибири, где возможны возвратные заморозки.
Таблица погоды на 9–11 мая 2026 по регионам России

Регион

9 мая

10 мая

11 мая

Санкт-Петербург

+11…+16, облачно, дождь

+12…+17, пасмурно

+11…+15, дождь

Центральная Россия

+14…+20, переменная облачность

+16…+23, тепло

+15…+21, местами дождь

Юг России (Краснодар, Ростов)

+20…+27, солнечно

+22…+29, жарко

+21…+28, ясно

Поволжье

+15…+21, облачно

+17…+24, тепло

+16…+22, дождь местами

Урал

+10…+16, прохладно

+12…+18, облачно

+11…+17, нестабильно

Сибирь

+8…+14, прохладно

+10…+16, облачно

+9…+15, возможен дождь

Дальний Восток

+12…+18, переменная облачность

+13…+19, без осадков

+12…+18, ветер

 
МоскваРоссияДень ПобедыПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала