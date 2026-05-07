Погода на День Победы 2026 – прогноз на 9, 10 и 11 мая в Москве и России

Май 2026 года преподносит погодные сюрпризы: после аномального тепла в начале месяца праздничные выходные на 9 Мая обещают быть прохладными и дождливыми. Какой будет погода на День Победы в Москве и регионах России – в материале РИА Новости.

Погода в Москве на День Победы 2026

Москвичей и гостей столицы в праздничные дни ждет резкая смена погоды. После аномально теплого начала мая температура существенно упадет.

На метеоситуацию 9 мая окажет влияние атлантический циклон, который придет с запада. По словам специалистов, в этот день на регион выльется до 27 миллиметров влаги – около 44% майской нормы осадков. Пик ненастья придется на вторую половину дня.

Температурный фон 9 мая будет на пять-шесть градусов ниже климатической нормы. Помимо похолодания, к субботе усилится ветер – ожидаются порывы от 12 до 15 метров в секунду.

Таблица погоды в Москве на 9–11 мая 2026

Дата День недели Температура Осадки Описание 9 мая суббота +9…+14 сильный дождь атлантический циклон, ветер до 15 м/с 10 мая воскресенье +15…+22 без осадков потепление 11 мая понедельник +13…+19 местами дождь нестабильная погода

Погода на 9 мая

День Победы в Москве в 2026 году выдастся прохладным и дождливым. Днем температура установится от +9 °С до +14 °С, ночью – от +5 °С до +10 °С. Атмосферное давление будет пониженным из-за прохождения циклона.

Ветер усилится до порывов 12–15 м/с, что создаст дополнительный дискомфорт при нахождении на улице. Основная часть осадков (до 27 мм) ожидается во второй половине дня, поэтому утренний парад пройдет в более благоприятных условиях, чем вечерние гуляния.

Погода на 10 мая

Второй день праздничных выходных принесет заметное улучшение. Циклон уйдет, температура повысится до +15…+22 °С. Осадков не ожидается, что создаст комфортные условия для прогулок и отдыха на природе. Изменение погоды будет ощутимым по сравнению с субботой.

Погода на 11 мая

В понедельник погода снова станет нестабильной. Температура воздуха днем составит +13…+19 °С, местами пройдут дожди. Атмосферный фронт принесет облачность и возможные кратковременные осадки в отдельных районах Московской области. К середине недели ситуация начнет постепенно улучшаться.

Погода на День Победы 2026 в регионах России

Майская погода по России в 2026 году существенно отличается в зависимости от региона. По словам специалистов Гидрометцентра, стабилизация погоды по всей стране ожидается только после 15 мая. До этого момента температурные контрасты между югом и севером, центром и Сибирью будут особенно заметны.

Теплее всего в праздничные дни будет на юге страны – на Кавказе и в Краснодарском крае. Прохладнее обычного – на Урале и в Сибири, где возможны возвратные заморозки.

Таблица погоды на 9–11 мая 2026 по регионам России