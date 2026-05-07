Синоптик напомнил о резком похолодании в Москве с пятницы

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве с пятницы ожидается резкое похолодание, которое продлится до 12 мая.

Температура воздуха в столице опустится примерно на десять градусов и будет от +13 до +15 градусов в выходные из-за прихода холодной арктической воздушной массы.

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Резкое похолодание ожидается в Москве с пятницы, по предварительным прогнозам, оно задержится до 12 мая, рассказал РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

По его словам, в пятницу температура воздуха в столице опустится примерно на десять градусов, достигнув отметки от плюс 18 до плюс 15 градусов.

"В выходные температура будет даже ниже климатической нормы из-за прихода холодной арктической воздушной массы, которая задержится в Москве до 12 мая", — отметил синоптик.