15:41 07.05.2026
Температура воздуха в Москве в четверг была выше нормы на 12 градусов

© РИА Новости / Алексей Никольский
Жаркая погода в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Температура воздуха в Москве 7 мая была выше нормы на 12 градусов.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Показатели температуры воздуха в Москве оказались выше нормы на 12 градусов 7 мая, рассказал РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
Ранее сообщалось, что 7 мая максимальный показатель температуры воздуха в столице достиг отметки в +29 градусов ровно.
"Такая температура в +29 градусов для Москвы в начале мая является выше нормы на 12 градусов", - отметил синоптик.
Голубев напомнил, что, несмотря на высокие показатели четверга, с пятницы в столице ожидается похолодание, будет преобладать облачная погода, местами с небольшими осадками, а температура воздуха будет от +10 до +15 градусов, предварительно до 12 мая.
ОбществоМоскваРоссияГидрометцентрАлександр Голубев (метеоролог)
 
 
