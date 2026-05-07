15:12 07.05.2026 (обновлено: 15:19 07.05.2026)
Синоптик сообщил, что температура в Москве едва не побила рекорд для 7 мая

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве 7 мая температура почти достигла рекордного показателя, установленного в 1967 году.
  • Рекордная температура для 7 мая в Москве составляет 29,2 градуса, в 2026 году максимальный показатель достиг +29 градусов.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Рекордные показатели температуры почти были побиты в Москве в четверг, рассказал РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
"Рекордная температура для 7 мая в Москве была установлена в 1967 году и составила 29,2 градуса. Сегодня максимальный показатель достиг отметки в +29 градусов ровно и с каждым часом идет в упадок, поэтому побить этот рекорд в 2026 году столичной погоде точно не получится, хотя мы были к нему близки", - объяснил синоптик.
Он добавил, что в 2007 году был установлен рекорд для мая в Москве - 33,2 градуса, это произошло в конце месяца.
ОбществоМоскваРоссияАлександр Голубев (метеоролог)Гидрометцентр
 
 
