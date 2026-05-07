Четверг в Москве стал самым теплым днем с начала года.

Краткий пересказ от РИА ИИ

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Четверг в Москве стал самым тёплым днём с начала года, температура воздуха к полудню поднялась выше плюс 27 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Четверг в Москве стал самым тёплым днём с начала года. Уже к полудню температура воздуха в Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, достигла отметки в плюс 27,4 градуса, что делает сегодняшний день самым тёплым с начала нынешнего года. Прежний лидер, день 5 мая, был на 2,3 градуса прохладнее", - написал Леус в своем Telegram-канале

Синоптик отметил, что рост температуры в регионе ещё не остановился, так что точное значение нового максимума станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров.

"Добавим, что существенно температура уже не увеличится, так как в небе началось формирование кучево-дождевых облаков, которые сдержат прогрев, а на западе области они уже прогремели грозами, которые через час-два доберутся и до столицы", - добавил он.