Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказала о погоде в Москве 9 мая - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:40 07.05.2026
Синоптик рассказала о погоде в Москве 9 мая

РИА Новости: в Москву 8 мая придет холодный атмосферный фронт

© РИА Новости / Максим БлиновПогода в Москве
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Погода в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что 9 мая в Москве будет облачно с небольшими осадками.
  • Температура в День Победы составит до +15 градусов из-за холодного атмосферного фронта, который придет в столицу 8 мая.
  • По словам эксперта, каждый метеоролог по-своему представляет появление и прохождение холодного атмосферного фронта, поэтому прогнозы могут различаться.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Холодный атмосферный фронт придет в Москву 8 мая, поэтому под его воздействием в День Победы будет облачно с небольшим дождем, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
Ранее в СМИ появлялась информация, что 9 мая температура воздуха составит +25 градусов с небольшим дождем, либо что будут ливни и температура днем составит от +9 до +12 градусов. Специалист Гидрометцентра объяснила РИА Новости, откуда у разных синоптиков такое расхождение в прогнозах.
Женщина на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды на майских праздниках
6 мая, 17:38
"В День Победы в Москве будет облачно, с небольшими осадками и до +15 градусов тепла из-за того, что столица окажется под воздействием холодного атмосферно фронта, который придет в столицу 8 числа", - пояснила Паршина.
По словам эксперта, каждый метеоролог по-своему представляет появление и прохождение этого холодного атмосферного фронта, однако, по данным Гидрометцентра, он начнется именно с 8-го числа в Москве.
"Многие синоптики по-разному представляют прохождение холодного атмосферного фронта, поэтому кто-то пишет о его начале 9 числа. Однако, по данным Гидрометцентра, он ожидается 8-го числа и задержится в столице на несколько дней, поэтому с 9 мая температура будет ниже, чем в начале недели" - добавила Паршина.
Синоптик напомнила, что погода в мае очень неустойчива из-за "подготовки климата к лету", поэтому день ото дня прогноз может немного корректироваться.
Тяжелые транспортные самолеты Ил-76МД на репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Синоптик рассказала, как и когда в России разгоняют облака
23 апреля, 07:21
 
ОбществоМоскваЛюдмила ПаршинаГидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала