Синоптик рассказала о погоде в Москве 9 мая

Краткий пересказ от РИА ИИ Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что 9 мая в Москве будет облачно с небольшими осадками.

Температура в День Победы составит до +15 градусов из-за холодного атмосферного фронта, который придет в столицу 8 мая.

По словам эксперта, каждый метеоролог по-своему представляет появление и прохождение холодного атмосферного фронта, поэтому прогнозы могут различаться.

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Холодный атмосферный фронт придет в Москву 8 мая, поэтому под его воздействием в День Победы будет облачно с небольшим дождем, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

Ранее в СМИ появлялась информация, что 9 мая температура воздуха составит +25 градусов с небольшим дождем, либо что будут ливни и температура днем составит от +9 до +12 градусов. Специалист Гидрометцентра объяснила РИА Новости, откуда у разных синоптиков такое расхождение в прогнозах.

"В День Победы в Москве будет облачно, с небольшими осадками и до +15 градусов тепла из-за того, что столица окажется под воздействием холодного атмосферно фронта, который придет в столицу 8 числа", - пояснила Паршина

По словам эксперта, каждый метеоролог по-своему представляет появление и прохождение этого холодного атмосферного фронта, однако, по данным Гидрометцентра, он начнется именно с 8-го числа в Москве.

"Многие синоптики по-разному представляют прохождение холодного атмосферного фронта, поэтому кто-то пишет о его начале 9 числа. Однако, по данным Гидрометцентра, он ожидается 8-го числа и задержится в столице на несколько дней, поэтому с 9 мая температура будет ниже, чем в начале недели" - добавила Паршина.