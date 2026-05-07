Подозреваемого в убийстве спортсмена Исаева в Калуге задержали

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева в Калуге задержан, его допрашивают, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.
"Подозреваемый задержан. По обстоятельствам произошедшего ничего не могу сказать. Его сейчас допрашивают", - сказал собеседник агентства.
В четверг калужский спортивный клуб "Логово зверя" на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что сегодня ночью трагически погиб Дмитрий Исаев, - "наш тренер, атлет, товарищ". В силовых структурах региона сообщили РИА Новости, что Исаев получил огнестрельное ранение, скончался в больнице. В СУСК, не называя личность убитого, сообщили РИА Новости, что возбуждено дело об убийстве.
По данным спортивного клуба, Исаев был чемпионом России по функциональному многоборью, профессиональным атлетом, "который не раз доказывал своё мастерство на самых разных соревнованиях". Там назвали его "гордостью Калуги".