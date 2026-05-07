Подозреваемого в убийстве спортсмена Исаева в Калуге задержали

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева в Калуге задержан, его допрашивают, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.

"Подозреваемый задержан. По обстоятельствам произошедшего ничего не могу сказать. Его сейчас допрашивают", - сказал собеседник агентства.

В четверг калужский спортивный клуб "Логово зверя" на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что сегодня ночью трагически погиб Дмитрий Исаев, - "наш тренер, атлет, товарищ". В силовых структурах региона сообщили РИА Новости, что Исаев получил огнестрельное ранение, скончался в больнице. В СУСК, не называя личность убитого, сообщили РИА Новости, что возбуждено дело об убийстве.