Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемого в убийстве спортсмена Исаева в Калуге задержали - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 07.05.2026 (обновлено: 14:49 07.05.2026)
Подозреваемого в убийстве спортсмена Исаева в Калуге задержали

РИА Новости: подозреваемого в убийстве спортсмена Исаева в Калуге задержали

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Калуге задержан подозреваемый в убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева.
  • Подозреваемого допрашивают.
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева в Калуге задержан, его допрашивают, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.
"Подозреваемый задержан. По обстоятельствам произошедшего ничего не могу сказать. Его сейчас допрашивают", - сказал собеседник агентства.
В четверг калужский спортивный клуб "Логово зверя" на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что сегодня ночью трагически погиб Дмитрий Исаев, - "наш тренер, атлет, товарищ". В силовых структурах региона сообщили РИА Новости, что Исаев получил огнестрельное ранение, скончался в больнице. В СУСК, не называя личность убитого, сообщили РИА Новости, что возбуждено дело об убийстве.
По данным спортивного клуба, Исаев был чемпионом России по функциональному многоборью, профессиональным атлетом, "который не раз доказывал своё мастерство на самых разных соревнованиях". Там назвали его "гордостью Калуги".
Ксения Добромилова - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Следствие просит арестовать мотоциклиста, задавившего актрису Добромилову
Вчера, 14:19
 
ПроисшествияРоссияКалуга
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала