Прокуратура раскрыла детали убийства спортсмена Исаева в Калуге

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Задержанный по подозрению в убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева в Калуге, предварительно, выстрелил в него дважды, сообщила прокуратура Калужской области.
"Произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин на почве неприязненных отношений выстрелил не менее двух раз в 35-летнего потерпевшего. От полученных ранений потерпевший скончался в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.
Ранее в четверг калужский спортивный клуб "Логово зверя" на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил о трагической гибели своего тренера Дмитрия Исаева. По данным спортивного клуба, Исаев был чемпионом России по функциональному многоборью, профессиональным атлетом, "гордостью Калуги".
В СУСК, не называя личность убитого, сообщили РИА Новости, что возбуждено дело об убийстве. Прокуратура Калужской области сообщала, что подозреваемый задержан.