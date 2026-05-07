Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура раскрыла детали убийства спортсмена Исаева в Калуге - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 07.05.2026
Прокуратура раскрыла детали убийства спортсмена Исаева в Калуге

Подозреваемый в убийстве спортсмена Исаева выстрелил в него не менее двух раз

© Фото : @_venom_90Дмитрий Исаев
Дмитрий Исаев - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© Фото : @_venom_90
Дмитрий Исаев
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Калуге подозреваемый в убийстве выстрелил в спортсмена Исаева не менее двух раз в ходе конфликта, сообщила прокуратура.
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Задержанный по подозрению в убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева в Калуге, предварительно, выстрелил в него дважды, сообщила прокуратура Калужской области.
«
"Произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин на почве неприязненных отношений выстрелил не менее двух раз в 35-летнего потерпевшего. От полученных ранений потерпевший скончался в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.
Ранее в четверг калужский спортивный клуб "Логово зверя" на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил о трагической гибели своего тренера Дмитрия Исаева. По данным спортивного клуба, Исаев был чемпионом России по функциональному многоборью, профессиональным атлетом, "гордостью Калуги".
В СУСК, не называя личность убитого, сообщили РИА Новости, что возбуждено дело об убийстве. Прокуратура Калужской области сообщала, что подозреваемый задержан.
Сотрудники следственного комитета - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
В Подмосковье пьяный мужчина застрелил своего знакомого из револьвера
22 апреля, 21:17
 
ПроисшествияРоссияКалужская областьКалуга
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала