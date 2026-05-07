Дома культуры и библиотеки Подмосковья подготовили программы к 9 Мая

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Более 850 культурно-досуговых учреждений Подмосковья подготовили более 4 тысяч тематических мероприятий, приуроченных к 9 Мая, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Посетителей ждут патриотические акции, концертные программы, выставки изобразительного и прикладного творчества, встречи с ветеранами Вооруженных Сил России, мастер-классы, кинопоказы, спектакли и многое другое.

Например, в ДК "Сатурн" Раменского муниципального округа пройдет праздничный концерт "Война. Победа. Память", в городском округе Коломна состоится концерт-презентация "Победный май", большая концертная программа "Пусть гремит, не смолкая, в честь Победы салют!" будет показана в городском округе Воскресенск в ДК "Цементник" и многое другое.

Кроме того, в домах культуры Подмосковья в преддверии Дня Победы провели общеобластную хоровую акцию "Никто не забыт, ничто не забыто", в которой приняли участие более 1 тысячи человек из 49 муниципалитетов региона: солисты и участники хоровых объединений домов и дворцов культуры Подмосковья. В каждом округе сняли клип на фоне знаковых мест муниципалитетов – мемориалов и памятников, воздвигнутых в честь Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Библиотеки Московской области подготовили для читателей марафон "Мост памяти: от сердца к сердцу", посвященный 81-й годовщине Победы. Более чем в 600 библиотеках проведут 2,5 тысячи мероприятий, среди которых виртуальные выставки "Бессмертный полк в моей библиотеке", книжные выставки, встречи с участниками СВО, ветеранами боевых действий, тружениками тыла. Будут организованы лекции и экспозиции о трудовом подвиге Подмосковья, чтение фронтовых писем, конкурсы-выставки детских рисунков и многое другое.

Также в Центральной библиотеке городского округа Химки пройдет литературно-музыкальный вечер "Песни Победы". Моноспектакль Сергея Гущина "Василий Теркин. Песня про бойца" ждет зрителей в Центральной библиотеке городского округа Пушкинский. А Центральная библиотека Ленинского городского округа подготовила концерт "Песни и музыка Победы".