Молодым многодетным семьям Подмосковья выплатили 1 млрд рублей

16:39 07.05.2026
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Молодым многодетным семьям Подмосковья выплатили более 1 миллиарда рублей при рождении ребенка в рамках программы, действующей с 2025 года, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
"За полтора года действия программы молодым многодетным семьям Подмосковья перечислено свыше миллиарда рублей — по 300 тысяч при рождении третьего и последующих детей. Только с начала 2026 года выплату получили более тысячи семей", — прокомментировала вице-губернатор региона Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
Получить эти средства могут родители, отвечающие критериям: возраст мамы и папы на момент появления малыша не должен превышать 36 лет, обязательным условием является наличие регистрации в Подмосковье хотя бы у одного из родителей. Также сама выплата назначается при рождении третьего или последующих детей при условии, что свидетельство о рождении выдано в Подмосковье.
В ведомстве подчеркнули, что средства не имеют "целевого назначения" — семья может потратить их на обустройство детской комнаты, покупку коляски и кроватки, создание "подушки безопасности" или решение текущих жилищных вопросов.
Заявление оформляется в электронном виде через региональный портал госуслуг в разделе "Поддержка семей с детьми". Срок рассмотрения заявки составляет семь рабочих дней. Подать документы необходимо в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.
Новости ПодмосковьяЛюдмила БолатаеваМосковская область (Подмосковье)СемьяСоциальные выплаты
 
 
