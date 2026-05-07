Более 1,8 тыс жителей Подмосковья обучились в школах паллиативного пациента

Свыше 1,8 тысячи человек обучились в школах паллиативного пациента в Подмосковье

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Свыше 1,8 тысячи человек прошли обучение в школах паллиативного пациента в Подмосковье с 2024 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В регионе родственники пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, и социальные работники могут обучиться в одном из 42 учреждений.

Заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин подчеркнул, что правильный уход за тяжелобольным пациентом позволяет облегчить его состояние, а также создать комфортную и безопасную среду.

"В школах паллиативного пациента люди получают конкретные практические навыки: как безопасно проводить гигиенические процедуры, кормить, менять положение тела, использовать средства ухода, распознавать тревожные симптомы. Школы паллиативного пациента работают в Московской области с 2024 года. За это время обучение прошли уже более 1,8 тысячи человек, а с начала этого уже 175", - приводит пресс-служба слова Забелина.