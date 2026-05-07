"До трех миллионов за матч": как легендарный русский клуб подкупал судей
19:50 07.05.2026 (обновлено: 19:53 07.05.2026)
"До трех миллионов за матч": как легендарный русский клуб подкупал судей

МВД завершило расследование дела экс-гендиректора "Торпедо" о договорных матчах

© Фото : ФК "Торпедо"Директор ФК "Торпедо" Валерий Скородумов
Директор ФК Торпедо Валерий Скородумов - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© Фото : ФК "Торпедо"
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Андрей Васильчин. Главный коррупционный скандал российского футбола оброс конкретикой. 20 нечестных матчей, 13 продажных судей, а во главе всех — боссы легендарного клуба с крутой историей. Кто и как опозорил "Торпедо" — в материале РИА Новости.

Как тонуло "Торпедо"

Прошлым летом "Торпедо" заняло второе место в Первой лиге и завоевало право вернуться в РПЛ, в которой не играло с лета 2023 года. Могло создаться ощущение, что в жизни автозаводцев начинается светлая полоса. К тому же и открытие обновленного стадиона Эдуарда Стрельцова не за горами. Но выяснилось, что в сезоне-2024/25 генеральный директор "Торпедо" Валерий Скородумов и совладелец клуба Леонид Соболев пытались подкупить футбольных арбитров.
РФС и РПЛ оказались в сложном положении из-за отсутствия регламентирующих норм и документов для таких ситуаций. Тем более итоги сезона-2024/25 уже утвердили. Футбольным властям пришлось возвращать "Оренбург", который математически вылетел в Первую лигу. Президент РФС Александр Дюков тогда же заявил, что решение о допуске клуба стало неоптимальным, но лучшим в текущих условиях.
"Торпедо" же оштрафовали на пять миллионов рублей, гендира Скородумова отстранили от любой деятельности, связанной с футболом, на десять лет, а совладельца — на пять. Почти год спустя автозаводцы находятся в "болоте" Первой лиги — за два тура до конца сезона команда ни за что не борется. Отставание от зоны стыковых матчей за право попасть в РПЛ составляет 11 очков, отрыв от зоны вылета во Вторую лигу равен 13 баллам.
"Оказали влияние на результаты 20 матчей"

Главное по итогам расследования сегодня выдала представитель МВД России Ирина Волк. Следствие пришло к выводу, что Скородумов "в составе организованной группы совместно с владельцем клуба и его сотрудником оказали противоправное влияние на результаты 20 матчей. Они вступали в сговор со спортивными судьями и передавали им денежные средства".
Деньги получили 13 арбитров, которые назначались на матчи Первой лиги в сезоне-2024/25. Цель очевидная — обеспечение участия "Торпедо" в РПЛ.
"Общим условием для передачи средств спортивным судьям была победа клуба в предстоящей игре. Суммы вознаграждений варьировались от 500 тысяч до трех миллионов рублей, в зависимости от степени важности предстоящего матча", — подчеркнула Волк.
По ее словам, в ряде случаев предусматривалось дополнительное вознаграждение судье в размере от 250 тысяч до 500 тысяч рублей за назначение им пенальти в ворота команды соперника или удаление их игрока с поля.
Уголовное дело передали в Симоновский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Как отметил в разговоре с РИА Новости юрист Игорь Бушманов, рассмотрение дела бывшего гендиректора "Торпедо" займет не меньше полугода. "По сегодняшним меркам, если лица содержатся под стражей, после поступления дела суд сразу же может продлить содержание под стражей до полугода. Сроки рассмотрения дел составляют не менее шести месяцев — все будет зависеть от загрузки судьи, количества заседаний. В среднем дела рассматриваются от полугода до года", — пояснил он.
 
