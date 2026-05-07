Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Запорожской области отменили парад Победы и шествие "Бессмертного полка".
- Возложение цветов и поздравление ветеранов состоятся, несмотря на ограничения.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Проведение праздничных массовых мероприятий в Запорожской области 9 мая будет ограничено, парад Победы и шествие "Бессмертного полка" отменены в целях безопасности, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В целях обеспечения безопасности проведение массовых праздничных мероприятий 9 мая на территории Запорожской области будет ограничено. Не будем проводить парад Победы и массовое шествие "Бессмертного полка", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что, несмотря на ограничения, в День Победы состоится возложение цветов и поздравление ветеранов.