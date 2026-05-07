В Запорожской области отменили парад Победы

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Проведение праздничных массовых мероприятий в Запорожской области 9 мая будет ограничено, парад Победы и шествие "Бессмертного полка" отменены в целях безопасности, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Глава региона отметил, что, несмотря на ограничения, в День Победы состоится возложение цветов и поздравление ветеранов.