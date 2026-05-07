Землю с мест боев в зоне СВО захоронили у Вечного огня в Петрозаводске - РИА Новости, 07.05.2026
14:41 07.05.2026 (обновлено: 14:42 07.05.2026)
© Фото : Администрация Главы Республики КарелияЦеремония захоронения земли с мест боев СВО у Вечного огня в Петрозаводске
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В Петрозаводске у мемориального комплекса "Могила неизвестного солдата с Вечным огнем славы" состоялась церемония захоронения земли с мест боев в зоне спецоперации, в мероприятии принял участие глава Карелии Артур Парфенчиков, сообщает пресс-служба правительства республики.
Это территории в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской, Запорожской, Курской, Брянской и Белгородской областях. Землю доставили в столицу Карелии в боевых гильзах, собранных на полях сражений.
Проекту дали название – "Земля памяти" – как символ единства подвига героев Великой Отечественной войны и бойцов специальной военной операции.
"Это земля с мест, где героически пали наши сыновья, братья, отцы и друзья. Это частичка мужества, верности Отчизне. Наша память, память наших героев. И это — залог нашего единства и нашей веры в Победу! Это то, что мы навсегда передадим нашим детям, нашим внукам и нашим правнукам", — обратился к участникам церемонии Парфенчиков, его слова приводит пресс-служба.
Ветераны специальной военной операции передали кадетам гильзы с землей для проведения церемонии захоронения. Землю высыпали в специально подготовленные места и накрыли ее еловым лапником.
У Вечного огня в Петрозаводске каждый может почтить память пропавших без вести или павших бойцов.
Гильзы, в которых привезли землю с мест сражений, передадут в Центр воинской славы – музейное пространство, посвященное Великой Отечественной войне и специальной военной операции.
 
