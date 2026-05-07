Парад 9 мая в Москве состоится, напомнил Песков - РИА Новости, 07.05.2026
12:57 07.05.2026
Парад 9 мая в Москве состоится, напомнил Песков

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парад в Москве в День Победы состоится.
  • Формат парада был ранее сообщен Министерством обороны, и с тех пор ничего не изменилось.
  • Воспитанники училищ, кадеты и колонна военной техники не будут участвовать в параде 9 мая в Москве.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Парад в Москве в День Победы состоится, о его формате ранее сообщило Минобороны России, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается формата проведения парада, то на этот счет было достаточно детальное сообщение министерства обороны две недели назад. С тех пор ничего не изменилось", - сказал Песков журналистам.
Его попросили уточнить, не произошло ли за это время каких-либо изменений в формате.
"Нет, никаких (изменений). Будет парад", - ответил Песков.
Военный парад на Красной площади в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится 9 мая в Москве. Ранее Минобороны РФ сообщало, что воспитанники училищ, кадеты, колонна военной техники в связи с текущей обстановкой принимать участия в параде 9 мая в Москве не будут.
МоскваРоссияДмитрий ПесковДень Победы — 2026
 
 
