Парад 9 мая в Москве состоится, напомнил Песков

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Парад в Москве в День Победы состоится, о его формате ранее сообщило Минобороны России, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается формата проведения парада, то на этот счет было достаточно детальное сообщение министерства обороны две недели назад. С тех пор ничего не изменилось", - сказал Песков журналистам.
Его попросили уточнить, не произошло ли за это время каких-либо изменений в формате.
"Нет, никаких (изменений). Будет парад", - ответил Песков.
Военный парад на Красной площади в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится 9 мая в Москве. Ранее Минобороны РФ сообщало, что воспитанники училищ, кадеты, колонна военной техники в связи с текущей обстановкой принимать участия в параде 9 мая в Москве не будут.