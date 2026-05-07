Песков: перед праздниками в Москве всегда принимаются допмеры безопасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Перед большими праздниками в Москве всегда принимаются дополнительные меры безопасности, заявил Песков.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Накануне больших праздников в Москве всегда принимаются дополнительные меры безопасности, так будет и в этом году перед Днем Победы 9 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Накануне больших праздников - и, конечно же, наверное, главным образом к большим праздникам в нашей стране относится День Победы - всегда принимаются дополнительные меры безопасности по линии соответствующих специальных служб. Так же происходит и в этом году, в том числе и с учетом достаточно сложной оперативной обстановки на фоне террористической угрозы киевского режима", - сказал Песков журналистам.