Кремль не считает обвинения в адрес России заслуживающими внимания - РИА Новости, 07.05.2026
12:52 07.05.2026
Кремль не считает обвинения в адрес России заслуживающими внимания

Песков: Кремль не считает заслуживающими внимания обвинения Запада в адрес РФ

Кремлевская набережная и Московский Кремль. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кремль не считает заслуживающими внимания сообщения на Западе с обвинениями в адрес России.
  • По словам Пескова, на Западе звучит много странной информации с обвинениями в адрес России, которая не содержит доказательств и далека от разумности.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Кремль не считает заслуживающими внимания сообщения на Западе с обвинениями в адрес России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на просьбу прокомментировать обвинения европейских политиков в якобы попытках покушения на российских иммигрантов со стороны России, Песков заявил, что в последнее время на Западе звучит много странной информации с обвинениями в адрес РФ, которая не содержит никаких доказательств и далека от разумности.
"Не считаем, что это вообще нужно как-то комментировать. Такую информацию не считаем заслуживающей внимания", - сказал Песков журналистам.
