Кремль не считает обвинения в адрес России заслуживающими внимания

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Кремль не считает заслуживающими внимания сообщения на Западе с обвинениями в адрес России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на просьбу прокомментировать обвинения европейских политиков в якобы попытках покушения на российских иммигрантов со стороны России, Песков заявил, что в последнее время на Западе звучит много странной информации с обвинениями в адрес РФ, которая не содержит никаких доказательств и далека от разумности.
"Не считаем, что это вообще нужно как-то комментировать. Такую информацию не считаем заслуживающей внимания", - сказал Песков журналистам.