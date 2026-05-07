Песков: на Западе много бездоказательных сообщений с обвинениями России

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В последнее время на Западе появляется много далеких от разумности бездоказательных сообщений с обвинениями в адрес России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В последнее время публикуется огромное количество очень странной информации, которая не основана ни на чем, которая не содержит никакой аргументации, которая не содержит никаких доказательств, которая вообще далека от разумности. Но в каждой такой информации содержится обвинение в адрес нашей страны", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать обвинения политиков европейских стран в якобы попытках покушения на российских политиммигрантов и украинских активистов со стороны России.
Песков также отметил, что Кремль не считает нужным комментировать такие сообщения.