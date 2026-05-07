Песков: на Западе много бездоказательных сообщений с обвинениями России - РИА Новости, 07.05.2026
12:50 07.05.2026 (обновлено: 12:55 07.05.2026)
Песков: на Западе много бездоказательных сообщений с обвинениями России

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на Западе появляется много бездоказательных сообщений с обвинениями в адрес России.
  • По словам Пескова, публикации содержат обвинения в адрес России, но не основаны ни на чем и не содержат доказательств.
  • Песков отметил, что Кремль не считает нужным комментировать такие сообщения.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В последнее время на Западе появляется много далеких от разумности бездоказательных сообщений с обвинениями в адрес России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В последнее время публикуется огромное количество очень странной информации, которая не основана ни на чем, которая не содержит никакой аргументации, которая не содержит никаких доказательств, которая вообще далека от разумности. Но в каждой такой информации содержится обвинение в адрес нашей страны", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать обвинения политиков европейских стран в якобы попытках покушения на российских политиммигрантов и украинских активистов со стороны России.
Песков также отметил, что Кремль не считает нужным комментировать такие сообщения.
