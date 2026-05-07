Песков ответил на вопрос о цели поездки Умерова в США

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Цели поездки переговорщика от Украины по урегулированию, секретаря совета национальной безопасности и обороны страны Рустема Умерова в США Кремлю неизвестны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что Умеров, как ожидается, на этой неделе отправится в Майами на встречу со спецпосланником США Стивом Уиткоффом.
"Мы не знаем, зачем Умеров собирается лететь в Америку", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.