Путин в четверг проведет встречу с главой "Ростеха" Чемезовым

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с руководителем госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня будет с докладом у президента глава "Ростеха" Сергей Чемезов. У него годовой отчет, и о стратегии компании тоже он будет докладывать. Поэтому сегодня состоится такая обстоятельная беседа", - сказал Песков журналистам.
Другие совещания и встречи в графике президента будут непубличного характера.