Песков: Путин говорил о необходимости информирования в условиях ограничений - РИА Новости, 07.05.2026
12:39 07.05.2026
Песков: Путин говорил о необходимости информирования в условиях ограничений

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время специальной программы "Итоги года" с Владимиром Путиным в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время специальной программы "Итоги года" с Владимиром Путиным в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин обращал внимание на необходимость информирования населения в условиях ограничений связи.
  • Путин акцентировал внимание на обеспечении функционирования критически важных систем.
  • Президент поручил правительству проработать механизм бесперебойной работы жизнеобеспечивающих интернет-сервисов при ограничениях мобильного интернета.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в вопросах ограничений связи обращал внимание на необходимость информирования и обеспечение работы критически важных систем, сообщил прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сравнительно недавно на одном из совещаний с членами правительства глава государства обращал внимание на необходимость соответствующего информирования населения и обеспечения функционирования систем, которые критичны для жизнеобеспечения", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию вокруг отключения мобильной связи в городах России.
Ранее Путин на совещании с членами правительства, посвященном развитию Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора, поручил правительству проработать механизм бесперебойной работы жизнеобеспечивающих интернет-сервисов при ограничениях мобильного интернета.
