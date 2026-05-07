Песков: Путин говорил о необходимости информирования в условиях ограничений

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в вопросах ограничений связи обращал внимание на необходимость информирования и обеспечение работы критически важных систем, сообщил прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сравнительно недавно на одном из совещаний с членами правительства глава государства обращал внимание на необходимость соответствующего информирования населения и обеспечения функционирования систем, которые критичны для жизнеобеспечения", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию вокруг отключения мобильной связи в городах России.
Ранее Путин на совещании с членами правительства, посвященном развитию Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора, поручил правительству проработать механизм бесперебойной работы жизнеобеспечивающих интернет-сервисов при ограничениях мобильного интернета.