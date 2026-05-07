Милитаризация Польши будет проводиться за счет народа, заявил Песков

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Гражданам Польши придется раскошелиться, так как милитаризация страны будет проводиться за их счет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что к 2030 году республика будет иметь самую сильную армию в Европе.
"Что касается процесса милитаризации, который следует за этими заявлениями, конечно, это стоит дорогого в финансовом плане. Населению страны придется раскошелиться, потому что вся эта милитаризация будет проводиться за счет граждан. В данном случае за счет граждан Польши", - сказал Песков.