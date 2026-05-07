ВС России прекратят удары по местам дислокации ВСУ на время перемирия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России прекратят удары по местам дислокации ВСУ и объектам, связанным с ВПК и вооруженными силами, на время перемирия.
- Все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратят боевые действия в указанный период.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. На время перемирия прекратятся удары по местам дислокации ВСУ и объектам, связанным с ВПК и вооруженными силами, в глубине территории Украины, сообщили в Минобороны России.
Перемирие в дни празднования Победы в Великой Отечественной войне в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина объявляется с 00.00 8 мая до 10 мая.
"На время перемирия прекращаются удары ракетными войсками и артиллерией, высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанным с ВПК и вооруженными силами, в глубине территории Украины", - говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны РФ подчеркнули, что помимо этого в указанный период все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратят боевые действия.