19:12 07.05.2026 (обновлено: 19:21 07.05.2026)
Госдеп сообщил о переговорах Израиля и Ливана 14-15 мая в Вашингтоне

© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Третий раунд переговоров между Ливаном и Израилем при посредничестве США пройдет 14–15 мая в Вашингтоне.
  • Ливан надеется достичь соглашения о полном и немедленном прекращении огня.
ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Третий раунд переговоров между Ливаном и Израилем при посредничестве США пройдет 14-15 мая в Вашингтоне, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента США.
"Переговоры (Ливана и Израиля в Вашингтоне – ред.) пройдут в следующий четверг-пятницу", - говорится в ответе госдепа на запрос РИА Новости.
Ранее дипломатический источник сообщал РИА Новости, что в ходе нового раунда переговоров Ливан надеется достичь соглашения о полном и немедленном прекращении огня, что является абсолютным приоритетом для Бейрута.
В миреИзраильЛиванВашингтон (штат)Государственный департамент США
 
 
