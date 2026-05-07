15:00 07.05.2026 (обновлено: 15:57 07.05.2026)
Пять российских авиакомпаний сообщили о смене правил провоза пауэрбанков

Пауэрбанки. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Аэрофлот", "Россия", "Победа", S7 и Smartavia изменили правила перевозки пауэрбанков.
  • Теперь пассажиры не смогут брать с собой более двух таких предметов, их запрещено размещать на багажных полках и заряжать в полете.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Smartavia стала пятым российским перевозчиком, объявившим о смене правил перевозки пауэрбанков на борту самолета, следует из комментария ее пресс-службы для РИА Новости.
"Smartavia в самое ближайшее время внесет изменения в правила перевозки пауэрбанков на борту воздушных судов согласно рекомендациям ICAO. Авиакомпания рассматривает эту тему как весьма важную с точки зрения безопасности полетов и готова сделать все возможное, чтобы исключить риски при перевозке данных устройств", — рассказали в компании.
Ранее аналогичное решение приняли "Аэрофлот", "Россия", "Победа" и S7.
Международная организация гражданской авиации с 27 марта изменила правила, регулирующие ограничения и условия перевозки пауэрбанков. Теперь каждый пассажир не сможет брать с собой более двух устройств. Также их запретили размещать на багажных полках и заряжать в полете.
Пассажирский самолёт Airbus A320 авиакомпании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В самолете "Уральских авиалиний" задымился пауэрбанк
25 февраля, 15:40
 
