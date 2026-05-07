Пять российских авиакомпаний сообщили о смене правил провоза пауэрбанков

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Smartavia стала пятым российским перевозчиком, объявившим о смене правил перевозки пауэрбанков на борту самолета, следует из комментария ее пресс-службы для РИА Новости.

Международная организация гражданской авиации с 27 марта изменила правила, регулирующие ограничения и условия перевозки пауэрбанков. Теперь каждый пассажир не сможет брать с собой более двух устройств. Также их запретили размещать на багажных полках и заряжать в полете.