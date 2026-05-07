Памятник "Защитникам Отечества. Группировка "Север" открыт в Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости. В День создания Вооруженных сил в Ленинградской области при участии главы региона Александра Дрозденко открыт памятник "Защитникам Отечества. Группировка войск "Север" на базе 56-го учебного центра в Сертолово, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Важно - это не памятник скорби, это памятник мужества. Подвиг тех, кто уже сражается, будет каждый день смотреть на новое поколение военнослужащих в лице офицера и рядового. Их фигуры поднимают знамя Победы. Не спиной друг к другу, а плечом - это главный фронтовой закон: "брат за брата". Один из героев здесь - не вымысел. У него есть имя, характер и реальный позывной - "Маэстро". А у ног застыло поверженное трофейное железо: узнаваемые детали натовской техники. Все на своих местах", - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Он отметил, что в будущем монумент будет обрамлять мозаичное панно, и тогда боевая история части станет еще ярче. "Но уже и сейчас здесь есть на что смотреть и о чем молчать. Спасибо фонду "Суворов" за идею монумента и проделанную работу", - добавил Дрозденко.