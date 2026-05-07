МИД ответил на вопрос о запуске прямых рейсов между Россией и Пакистаном

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Запуск прямых рейсов между Россией и Пакистаном остается в поле зрения профильных российских ведомств, Москва убеждена, что по мере расширения сотрудничества двух стран будут формироваться и предпосылки для запуска прямого авиасообщения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Убеждены, что по мере расширения сотрудничества будут формироваться весомые предпосылки для запуска прямого авиасообщения между нашими странами, этот вопрос остается в поле зрения профильных российских ведомств", - сказала Захарова на брифинге, говоря об авиасообщении между РФ и Пакистаном.
Дипломат уточнила, что прорабатывается также организация пробных трансконтинентальных грузовых перевозок между Россией и Пакистаном в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг".