Рейтинг@Mail.ru
МИД ответил на вопрос о запуске прямых рейсов между Россией и Пакистаном - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 07.05.2026
МИД ответил на вопрос о запуске прямых рейсов между Россией и Пакистаном

МИД: запуск прямых рейсов между РФ и Пакистаном остается в поле зрения ведомств

© РИА Новости / Виталий АньковСамолет Boeing 777-300
Самолет Boeing 777-300 - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Самолет Boeing 777-300. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вопрос о запуске прямых рейсов между Россией и Пакистаном остается в поле зрения профильных российских ведомств, заявила Мария Захарова.
  • По мере расширения сотрудничества будут формироваться предпосылки для запуска авиасообщения, добавила она.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Запуск прямых рейсов между Россией и Пакистаном остается в поле зрения профильных российских ведомств, Москва убеждена, что по мере расширения сотрудничества двух стран будут формироваться и предпосылки для запуска прямого авиасообщения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Убеждены, что по мере расширения сотрудничества будут формироваться весомые предпосылки для запуска прямого авиасообщения между нашими странами, этот вопрос остается в поле зрения профильных российских ведомств", - сказала Захарова на брифинге, говоря об авиасообщении между РФ и Пакистаном.
Дипломат уточнила, что прорабатывается также организация пробных трансконтинентальных грузовых перевозок между Россией и Пакистаном в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг".
Пакистан - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Пакистан обсуждает с Россией поставки нефти, заявил посол республики
15 апреля, 18:15
 
В миреРоссияПакистанМоскваМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала