Овчинский: в Южном Бутове появится дом по реновации

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В Южном Бутове на юго-западе Москвы появится дом по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Для этого, по его словам, выдан градостроительный план земельного участка по адресу: улица Краснолиманская, земельный участок 27.

"Здесь возведут современное жилое здание с квартирами общей площадью 16 тысяч квадратных метров, которые передадут новоселам с готовой отделкой. На первых этажах откроются аптеки, магазины повседневного спроса и пункты обслуживания, чтобы жители могли решать ежедневные бытовые вопросы в шаговой доступности от дома", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градполитики.

Он добавил, что дом разместится на участке площадью около 0,8 гектара.