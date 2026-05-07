Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: в Южном Бутове появится дом по реновации - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 07.05.2026
Овчинский: в Южном Бутове появится дом по реновации

Овчинский: в Южном Бутове в Москве появится дом по реновации

© пресс-служба департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© пресс-служба департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В Южном Бутове на юго-западе Москвы появится дом по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Для этого, по его словам, выдан градостроительный план земельного участка по адресу: улица Краснолиманская, земельный участок 27.
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Овчинский: в Можайском районе готовят площадку для дома по реновации
4 мая, 12:07
"Здесь возведут современное жилое здание с квартирами общей площадью 16 тысяч квадратных метров, которые передадут новоселам с готовой отделкой. На первых этажах откроются аптеки, магазины повседневного спроса и пункты обслуживания, чтобы жители могли решать ежедневные бытовые вопросы в шаговой доступности от дома", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градполитики.
Он добавил, что дом разместится на участке площадью около 0,8 гектара.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала