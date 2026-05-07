Мобильную экспозицию о тружениках тыла представили в Курске ко Дню Победы

Краткий пересказ от РИА ИИ В Курском государственном университете представили модуль мобильной экспозиции "Освобождение. Подвиг тыла" ко Дню Победы.

Основу проекта составляют подлинные фотоматериалы 1944–1945 годов из фотоархива Совинформбюро, которые показывают работу советского народа в тылу.

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Модуль мобильной экспозиции "Освобождение. Подвиг тыла" стал частью масштабных памятных мероприятий в Курском государственном университете (КГУ) в преддверии Дня Победы, сообщили в пресс-службе вуза.

Как рассказали организаторы, для сохранения исторической памяти в КГУ прошел традиционный митинг памяти, а также праздничный концерт-посвящение Поколению победителей. В этом году ярким элементом программы стал модуль мобильной экспозиции "Освобождение. Подвиг тыла".

Тематический модуль представляет собой уникальный информационный комплекс материалов, который является частью проекта "Освобождение. Мир народам". Основу проекта составляют фотоматериалы 1944–1945 гг. из фотоархива Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня".

Значимость проекта для сохранения памяти о подвиге советского народа подчеркнул ректор КГУ Александр Худин.

"Для университета большая честь в эти праздничные дни стать площадкой для проведения столь значимой фотовыставки – "Освобождение. Мир народам". Этот проект открывает перед нами живую летопись подвига советского народа, позволяет прочувствовать связь времен и осознать масштаб событий Великой Отечественной войны", — отметил Худин.

В пресс-службе университета рассказали, что посетители увидели подлинные кадры военной эпохи. На снимках — боевые эпизоды и работа в тылу: женщины, старики и дети у станков, на заводах и в колхозах. Фотографии показывают, как советские люди обеспечивали фронт техникой, боеприпасами и продовольствием.

Кроме того, в рамках мероприятий прошла акция "Стена памяти": все желающие разместили портреты своих предков-фронтовиков на специальной экспозиции в университете.