В ДНР мобильная экспозиция стала основой исторического просвещения молодежи

© Фото : ДГПУ им. В. Шаталова

Студенты и преподаватели ДГПУ им. В. Шаталова знакомятся с кадрами

© Фото : ДГПУ им. В. Шаталова

© Фото : ДГПУ им. В. Шаталова Студенты и преподаватели ДГПУ им. В. Шаталова знакомятся с кадрами

Краткий пересказ от РИА ИИ Студенты и школьники ДНР изучили историю Великой Отечественной войны благодаря архивным кадрам модуля мобильной экспозиции "Освобождение. 1943–1945".

Экспозиция стала основой для диалога с молодежью и просветительской работы в Донецком государственном педагогическом университете им. В. Шаталова.

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Студенты и школьники Донецкой народной республики (ДНР) изучили историю Великой Отечественной войны благодаря архивным кадрам модуля мобильной экспозиции "Освобождение. 1943–1945", которую представили в Донецком государственном педагогическом университете им. В. Шаталова (ДГПУ), ставшем площадкой для тематических встреч, экскурсий и просветительских мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Тематический модуль представляет собой уникальный информационный комплекс материалов, который является частью проекта "Освобождение. Мир народам". Основу проекта составляют фотоматериалы 1944–1945 гг. из фотоархива Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня".

По словам организаторов, формат с использованием документальных фото, аудио и цифровых материалов помогает ближе знакомить молодежь с историей своей страны. На базе этой мобильной экспозиции ДГПУ им. В. Шаталова начал просветительскую работу с подрастающим поколением ДНР.

Значимость подобных проектов в сохранении исторической памяти подчеркнула ректор ДГПУ им. В. Шаталова Светлана Кочетова.

© Фото : ДГПУ им. В. Шаталова Ректор ДГПУ им. В. Шаталова Кочетова Светлана Александровна на открытии © Фото : ДГПУ им. В. Шаталова Ректор ДГПУ им. В. Шаталова Кочетова Светлана Александровна на открытии

"Память о подвиге нашего народа не должна ограничиваться памятными датами или отдельными мероприятиями. Она живет в ежедневном отношении к истории своей страны, к людям, которые ценой собственной жизни сохранили для нас право жить, учиться, строить будущее. Для Донбасса 1943 год имеет особое значение – это год освобождения нашей земли. Сегодня особенно важно, чтобы молодые люди видели не только страницы учебников, но и подлинные свидетельства той эпохи, понимали цену победы и чувствовали личную ответственность за сохранение исторической правды", — объяснила Кочетова.

© Фото : ДГПУ им. В. Шаталова Студенты и преподаватели ДГПУ им. В. Шаталова знакомятся с кадрами Студенты и преподаватели ДГПУ им. В. Шаталова знакомятся с кадрами © Фото : ДГПУ им. В. Шаталова 1 из 5 © Фото : ДГПУ им. В. Шаталова Студенты и преподаватели ДГПУ им. В. Шаталова знакомятся с кадрами Студенты и преподаватели ДГПУ им. В. Шаталова знакомятся с кадрами © Фото : ДГПУ им. В. Шаталова 2 из 5 © Фото : ДГПУ им. В. Шаталова Студенты и преподаватели ДГПУ им. В. Шаталова знакомятся с кадрами Студенты и преподаватели ДГПУ им. В. Шаталова знакомятся с кадрами © Фото : ДГПУ им. В. Шаталова 3 из 5 © Фото : ДГПУ им. В. Шаталова Студенты и преподаватели ДГПУ им. В. Шаталова знакомятся с кадрами Студенты и преподаватели ДГПУ им. В. Шаталова знакомятся с кадрами © Фото : ДГПУ им. В. Шаталова 4 из 5 © Фото : ДГПУ им. В. Шаталова Студенты и преподаватели ДГПУ им. В. Шаталова знакомятся с кадрами Студенты и преподаватели ДГПУ им. В. Шаталова знакомятся с кадрами © Фото : ДГПУ им. В. Шаталова 5 из 5 Студенты и преподаватели ДГПУ им. В. Шаталова знакомятся с кадрами © Фото : ДГПУ им. В. Шаталова 1 из 5 Студенты и преподаватели ДГПУ им. В. Шаталова знакомятся с кадрами © Фото : ДГПУ им. В. Шаталова 2 из 5 Студенты и преподаватели ДГПУ им. В. Шаталова знакомятся с кадрами © Фото : ДГПУ им. В. Шаталова 3 из 5 Студенты и преподаватели ДГПУ им. В. Шаталова знакомятся с кадрами © Фото : ДГПУ им. В. Шаталова 4 из 5 Студенты и преподаватели ДГПУ им. В. Шаталова знакомятся с кадрами © Фото : ДГПУ им. В. Шаталова 5 из 5

Как рассказали в пресс-службе университета, в мультимедийном проекте представлены архивные кадры Донбасской наступательной операции и материалы о событиях августа–сентября 1943 года. Отдельные разделы посвящены Сталинградской и Курской битвам, освобождению Ленинграда, Одессы, Харькова, Запорожья.