10:42 07.05.2026

Мобильная экспозиция стала наглядным уроком истории в Херсонской области

© Фото предоставлено Херсонским государственным педагогическим университетомМероприятие с мобильной экспозицией в ГБОУ ХО "Скадовская школа №3 Скадовского района" при участии ХГПУ
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Школьники города Скадовска Херсонской области с помощью архивных материалов модуля мобильной экспозиции "Освобождение. Беларусь" изучили историю республики в годы Великой Отечественной войны. Занятие провели представители Херсонского государственного педагогического университета (ХГПУ), сообщили в пресс-службе вуза.
Тематический модуль представляет собой уникальный информационный комплекс материалов, который является частью проекта "Освобождение. Мир народам". Основу проекта составляют фотоматериалы 1944–1945 гг. из фотоархива Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня".
Как рассказали организаторы, в рамках мероприятия учащиеся ГБОУ ХО "Скадовская школа №3 Скадовского района" рассматривали архивные снимки, запечатлевшие форсирование Днепра, освобождение Витебска, Бобруйска и Минска, а также сравнивали немецкие и советские тактические карты.
"Для школьников Скадовска такие встречи, организованные нашими активистами Всероссийского студенческого корпуса спасателей ХГПУ, становятся мостом к пониманию истинного масштаба подвига предков. Когда ребята видят архивные карты и фото, число в семь миллионов освободителей Европы перестает быть просто статистикой, превращаясь в личную гордость за свою страну и ее героев", — рассказала ректор ХГПУ Нина Шашкова.
© Фото предоставлено проректором по воспитательной работе и молодежной политике ХГПУ Еленой ОрленкоПрезентация в ХГПУ модуля "Освобожденная Европа" в преддверии Дня Победы
Презентация в ХГПУ модуля "Освобожденная Европа" в преддверии Дня Победы
Кроме того, на площадке ХГПУ прошла презентация модуля "Освобождение. Подвиг тыла", который также является частью проекта "Освобождение. Мир народам". Благодаря архивным фотоснимкам участники мероприятия узнали, как труд женщин, стариков и подростков в тылу приближал победу.
"Для наших студентов и юных гостей разбор архивных документов и фотографий времен войны — это возможность соприкоснуться с подлинным героизмом. Когда они видят снимки своих сверстников, работавших по двенадцать часов у станков, история перестает быть набором дат. Она становится личным примером стойкости. Мы учим будущих педагогов видеть за сухими цифрами статистики — будь то 18 тысяч танков или рекордные урожаи — живую душу народа, его несгибаемую волю к жизни и победе", — объяснила Шашкова.
Проект "Освобождение. Мир народам" реализуется медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов.
 
