Рейтинг@Mail.ru
Происходящее в Одессе вызвало переполох в Польше - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:22 07.05.2026 (обновлено: 17:25 07.05.2026)
Происходящее в Одессе вызвало переполох в Польше

NDP: на рынке в Одессе продают товары из западной гуманитарной помощи для ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На оптово-розничном рынке в Одессе продают товары, которые европейские страны отправили ВСУ в качестве гуманитарной помощи.
  • С 2022 года польские генераторы, продукты питания, бронежилеты и прочая "гуманитарка" постоянно присутствуют на украинских рынках и в магазинах.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. На оптово-розничном рынке в Одессе продают товары, которые европейские страны отправили ВСУ в качестве гуманитарной помощи, пишет NDP.
Одессе на знаменитом промтоварном рынке "Седьмой километр" продано уже более 50 тонн "гумпомощи": одежды, обуви и других вещей, которые прислали украинцам "европейские партнеры". <…> Это не какой-то единичный инцидент — это типичная украинская схема работы с гуманитарной помощью. С 2022 года польские генераторы, продукты питания, бронежилеты и прочая "гуманитарка" постоянно присутствуют на украинских рынках и в магазинах. То, что поляки отдавали по доброте душевной (или что варшавские власти передавали Киеву за счет польских налогоплательщиков), стало предметом торговли", — говорится в публикации.
Киев - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
"Меняют города". Депутат Рады выступил с жестким предупреждением об Украине
Вчера, 14:55
По словам автора статьи, "пришло время жесткого реализма" и пересмотра вопроса о помощи Украине.
Ранее издание "Страна.ua" сообщило, что продажу гуманитарной помощи для военных ВСУ на Украине поставили на поток. Издание пишет, что речь может идти о целой схеме сбыта гуманитарной помощи, "когда товары завозят без налогов и пошлин под видом гуманитарных, а далее не поставляются в воинские части, а продаются на открытом рынке".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
"Черта будет пересечена". Предупреждение Минобороны России ужаснуло Запад
Вчера, 15:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаУкраинаПольшаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала