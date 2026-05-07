Зампостпреда России при ОБСЕ прокомментировал военную подготовку в Европе
13:46 07.05.2026
Зампостпреда России при ОБСЕ прокомментировал военную подготовку в Европе

Волгарев: Европа готовится к конфликту с Россией

Французские военные во время учений. Архивное фото
  • Зампостпреда России при ОБСЕ Александр Волгарев заявил, что военные приготовления в Европе свидетельствуют о подготовке к потенциальному конфликту с Россией.
  • Он отметил, что Германия приняла первую в истории страны комплексную военную стратегию "Ответственность за Европу", в которой Россия названа "крупнейшей и непосредственной угрозой" европейской безопасности.
ВЕНА, 7 мая - РИА Новости. Военные приготовления в Европе сегодня свидетельствуют о подготовке к потенциальному конфликту с Россией, заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Александр Волгарев.
"Вместо принуждения Киева к немедленному прекращению огня мы наблюдаем методичную накачку Украины вооружениями. В Европе нарастают военные приготовления, свидетельствующие о подготовке к потенциальному конфликту с Россией", - заявил Волгарев на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг.
Дипломат добавил, что ключевым маркером этого сдвига стала недавно принятая в Германии первая в истории страны комплексная военная стратегия "Ответственность за Европу". Волгарев уточнил, что в документе, разработанном на фоне заявлений о скором нападении России на НАТО, российская сторона прямо называется "крупнейшей и непосредственной угрозой" европейской безопасности и фиксируется переход Германии к политике сдерживания силой.
Зампостпреда также привел данные Стокгольмского института исследований проблем мира, который опубликовал доклад о глобальных военных расходах за 2025 год. По его словам, в нем была отдельно выделена Германия, которая сейчас проводит курс форсированной милитаризации и по этому показателю вышла на четвертое место в мире. За прошлый год военные расходы Берлина выросли на 24% и составили около 97 миллиардов евро, что в два раза больше показателя 2021 года.
Эксперты института при этом отмечают, что милитаризация неизбежно уменьшит возможности по выполнению социальных обязательств и окажет негативное влияние на глобальную борьбу с бедностью. Указывается, что европейцы все больше делают ставку на производство наступательных систем, в том числе дальнобойных, что дестабилизирует ситуацию с международной безопасностью.
"Берлин же продолжает игнорировать предостережения об опасности милитаристского курса", - заключил Волгарев. Он отметил, что к 2029 году федеральное правительство Германии намерено еще больше повысить планку военных расходов с нынешних 2,3% до 3,5% ВВП, доведя их объем до 150 миллиардов евро. А к 2039 году ФРГ планирует стать сильнейшей армией Европы и взять на себя ведущую роль в обороне континента в условиях потенциального снижения вовлеченности США, добавил зампостпреда.
