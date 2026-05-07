Рейтинг@Mail.ru
Немцы продолжают тепло встречать российских дипломатов, заявил посол - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:07 07.05.2026
Немцы продолжают тепло встречать российских дипломатов, заявил посол

Посол Нечаев: рядовые немцы тепло встречают российских дипломатов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг России и Германии в Берлине
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг России и Германии в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что рядовые немцы продолжают тепло встречать российских дипломатов по случаю предстоящего празднования Дня Победы.
  • Дипломат отметил, что у России в Германии по-прежнему много друзей, партнеров и единомышленников.
  • Российская сторона не собирается жаловаться на проблемы и будет продолжать работу в любых условиях.
БЕРЛИН, 7 мая - РИА Новости. Рядовые немцы продолжают тепло встречать российских дипломатов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
Дипломат отметил, что у российской стороны в Германии по-прежнему много друзей, партнеров и единомышленников.
«
"Особенно явно и ярко это проявляется сейчас – в ходе многочисленных мероприятий с участием российских загранучреждений по случаю предстоящего празднования Дня Победы. Когда рядовые немецкие граждане из года в год встречают нас хлебом-солью, тепло приветствуют, поют советские песни военных лет, возлагают цветы к могилам красноармейцев, приглашают к себе домой – это дорогого стоит", - сказал он.
Дипломат добавил, что в этой связи российская сторона не собирается жаловаться на проблемы и будет продолжать работу в любых условиях, поскольку хорошо знает, для чего это делает.
Здание посольства Российской Федерации в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Посол рассказал о сложности работы диппредставительства России в Германии
Вчера, 04:38
 
В миреРоссияБерлин (город)ГерманияСергей Нечаев (дипломат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала