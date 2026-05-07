Немцы продолжают тепло встречать российских дипломатов, заявил посол

БЕРЛИН, 7 мая - РИА Новости. Рядовые немцы продолжают тепло встречать российских дипломатов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
Дипломат отметил, что у российской стороны в Германии по-прежнему много друзей, партнеров и единомышленников.
"Особенно явно и ярко это проявляется сейчас – в ходе многочисленных мероприятий с участием российских загранучреждений по случаю предстоящего празднования Дня Победы. Когда рядовые немецкие граждане из года в год встречают нас хлебом-солью, тепло приветствуют, поют советские песни военных лет, возлагают цветы к могилам красноармейцев, приглашают к себе домой – это дорогого стоит", - сказал он.
Дипломат добавил, что в этой связи российская сторона не собирается жаловаться на проблемы и будет продолжать работу в любых условиях, поскольку хорошо знает, для чего это делает.