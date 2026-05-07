В Сан-Пауло захоронены четверо беглых нацистов

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Режиссер фильмов о беглых нацистах в Латинской Америке Марсело Фелипе Сампайо рассказал РИА Новости, что знает, где захоронены четверо скрывавшихся в Сан-Пауло нацистов, но не распространяется об этом, чтобы могилы не стали местом "паломничества" неонацистов.

"Я знаю о четырех захоронениях нацистов здесь, в Сан-Пауло, просто предпочитаю не распространять эти сведения. Потому что скажешь, и начнется "нацистское паломничество", - поделился собеседник агентства.

Сампайо сообщил, что беседовал с могильщиком того кладбища, где был похоронен "доктор смерть" Йозеф Менгеле, и тот рассказал, что неонацисты приходили почтить память главного врача концлагеря Освенцим.

"Люди приходили и прикладывались на могилу Менгеле. Это было в 2016 году", - сообщил Сампайо со ссылкой на своего собеседника, которому с тех пор было запрещено рассказывать о том, где был похоронен нацист.

Собеседник агентства пояснил, что ныне в том захоронении останков Менгеле нет: они были эксгумированы, и их стали использовать в качестве обучающего материала для студентов-медиков. Эксгумация была мотивирована тем, что человек по имени Вольфганг Герхардт, передавший свое удостоверение личности Менгеле при отъезде из Бразилии Австрию , скончался в Европе . Позднее было обнаружено, что в двух странах находятся могилы, в которых якобы захоронен Вольфганг Герхардт, и началось разбирательство.