Россиянка назвала размер выкупа за освобождение из скам-центра в Мьянме

© AP Photo / The Myanmar Military True News Information Team Военные рядом с устройствами Starlink на территории мошеннического колл-центра KK Park в поселке Мьявадди, Мьянма

Жертв мошеннических центров заманивают обещаниями высокооплачиваемой работы, а по прибытии у них отбирают паспорта и под угрозой насилия заставляют участвовать в международных схемах кибермошенничества.

ДЖАКАРТА, 7 мая — РИА Новости. Попавшим в скам-центры в Мьянме иностранцам могут предлагать заплатить около 10 тысяч долларов за освобождение, заявила РИА Новости гражданка России, которую ранее удалось вызволить при содействии российских и мьянманских силовиков.

Камбодже и СМИ неоднократно сообщали о работе в Мьянме Лаосе мошенических центров, куда обманом заманивают в том числе граждан России . Жертв привлекают через соцсети и мессенджеры обещаниями высокооплачиваемой работы, а по прибытии у них отбирают паспорта и под угрозой насилия заставляют участвовать в международных схемах кибермошенничества.

По словам собеседницы агентства, после прибытия на территорию мошеннического центра ее доставили в охраняемое поселение, где она фактически оказалась в изоляции.

"Меня привезли в какое-то повстанческое поселение, где была круглосуточная охрана. Через два дня я смогла выйти на связь с правоохранительными органами и сообщить, где нахожусь и что происходит. Я старалась действовать максимально аккуратно", — рассказала россиянка.

Позже, по ее словам, ей озвучили условия освобождения.

"Позже мне сказали, что, чтобы уехать, нужно заплатить выкуп — около десяти тысяч долларов. Фактически выбор был такой: либо работай, либо плати деньги и уходи. Таких денег у человека, конечно, может не быть", — сообщила собеседница агентства.

Россиянка отметила, что подобная схема, по сути, ставит людей перед выбором между принудительной работой и необходимостью искать крупную сумму для выкупа, что делает жертв особенно уязвимыми. По ее словам, именно оперативный выход на связь с правоохранительными органами стал ключевым фактором в ее освобождении.