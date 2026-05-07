Рейтинг@Mail.ru
Россиянка назвала размер выкупа за освобождение из скам-центра в Мьянме - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:09 07.05.2026
Россиянка назвала размер выкупа за освобождение из скам-центра в Мьянме

В Мьянме мошенники предлагают заплатить десять тысяч долларов за освобождение

© AP Photo / The Myanmar Military True News Information TeamВоенные рядом с устройствами Starlink на территории мошеннического колл-центра KK Park в поселке Мьявадди, Мьянма
Военные рядом с устройствами Starlink на территории мошеннического колл-центра KK Park в поселке Мьявадди, Мьянма - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© AP Photo / The Myanmar Military True News Information Team
Военные рядом с устройствами Starlink на территории мошеннического колл-центра KK Park в поселке Мьявадди, Мьянма. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Попавшим в скам-центры в Мьянме иностранцам могут предлагать заплатить около 10 тысяч долларов за освобождение.
  • Жертв мошеннических центров заманивают обещаниями высокооплачиваемой работы, а по прибытии у них отбирают паспорта и под угрозой насилия заставляют участвовать в международных схемах кибермошенничества.
ДЖАКАРТА, 7 мая — РИА Новости. Попавшим в скам-центры в Мьянме иностранцам могут предлагать заплатить около 10 тысяч долларов за освобождение, заявила РИА Новости гражданка России, которую ранее удалось вызволить при содействии российских и мьянманских силовиков.
СМИ неоднократно сообщали о работе в Мьянме, Камбодже и Лаосе мошенических центров, куда обманом заманивают в том числе граждан России. Жертв привлекают через соцсети и мессенджеры обещаниями высокооплачиваемой работы, а по прибытии у них отбирают паспорта и под угрозой насилия заставляют участвовать в международных схемах кибермошенничества.
Вид на храм Баган, Мьянма - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Россиянка, освобожденная из рабства в Мьянме, рассказала о схеме обмана
5 мая, 10:38
По словам собеседницы агентства, после прибытия на территорию мошеннического центра ее доставили в охраняемое поселение, где она фактически оказалась в изоляции.
"Меня привезли в какое-то повстанческое поселение, где была круглосуточная охрана. Через два дня я смогла выйти на связь с правоохранительными органами и сообщить, где нахожусь и что происходит. Я старалась действовать максимально аккуратно", — рассказала россиянка.
Позже, по ее словам, ей озвучили условия освобождения.
"Позже мне сказали, что, чтобы уехать, нужно заплатить выкуп — около десяти тысяч долларов. Фактически выбор был такой: либо работай, либо плати деньги и уходи. Таких денег у человека, конечно, может не быть", — сообщила собеседница агентства.
Полицейский в Мьянме - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Россиянка раскрыла, что происходит с людьми, попавшими в рабство в Азии
6 мая, 02:40
Россиянка отметила, что подобная схема, по сути, ставит людей перед выбором между принудительной работой и необходимостью искать крупную сумму для выкупа, что делает жертв особенно уязвимыми. По ее словам, именно оперативный выход на связь с правоохранительными органами стал ключевым фактором в ее освобождении.
Ранее посольство РФ в Мьянме сообщило, что 20 апреля россиянка была освобождена из скам-центра. Операция прошла благодаря совместной работе сотрудников посольства России в Мьянме, представителя МВД России во Вьетнаме с аккредитацией в Мьянме и Лаосе, а также мьянманских правоохранительных структур.
Военные Мьянмы на территории колл-центра KK Park в городе Мьявади - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Россиянка раскрыла, как мошенники в Мьянме заманивают в скам-центры
6 мая, 00:57
 
В миреМьянмаРоссияЛаос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала