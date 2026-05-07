Россиянка назвала размер выкупа за освобождение из скам-центра в Мьянме

ДЖАКАРТА, 7 мая — РИА Новости. Попавшим в скам-центры в Мьянме иностранцам могут предлагать заплатить около 10 тысяч долларов за освобождение, заявила РИА Новости гражданка России, которую ранее удалось вызволить при содействии российских и мьянманских силовиков.
СМИ неоднократно сообщали о работе в Мьянме, Камбодже и Лаосе мошенических центров, куда обманом заманивают в том числе граждан России. Жертв привлекают через соцсети и мессенджеры обещаниями высокооплачиваемой работы, а по прибытии у них отбирают паспорта и под угрозой насилия заставляют участвовать в международных схемах кибермошенничества.
По словам собеседницы агентства, после прибытия на территорию мошеннического центра ее доставили в охраняемое поселение, где она фактически оказалась в изоляции.
"Меня привезли в какое-то повстанческое поселение, где была круглосуточная охрана. Через два дня я смогла выйти на связь с правоохранительными органами и сообщить, где нахожусь и что происходит. Я старалась действовать максимально аккуратно", — рассказала россиянка.
Позже, по ее словам, ей озвучили условия освобождения.
"Позже мне сказали, что, чтобы уехать, нужно заплатить выкуп — около десяти тысяч долларов. Фактически выбор был такой: либо работай, либо плати деньги и уходи. Таких денег у человека, конечно, может не быть", — сообщила собеседница агентства.
Россиянка отметила, что подобная схема, по сути, ставит людей перед выбором между принудительной работой и необходимостью искать крупную сумму для выкупа, что делает жертв особенно уязвимыми. По ее словам, именно оперативный выход на связь с правоохранительными органами стал ключевым фактором в ее освобождении.
Ранее посольство РФ в Мьянме сообщило, что 20 апреля россиянка была освобождена из скам-центра. Операция прошла благодаря совместной работе сотрудников посольства России в Мьянме, представителя МВД России во Вьетнаме с аккредитацией в Мьянме и Лаосе, а также мьянманских правоохранительных структур.