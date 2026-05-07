Мотоциклист, насмерть сбивший актрису Добромилову, заплакал в суде
17:27 07.05.2026 (обновлено: 17:38 07.05.2026)
Мотоциклист, насмерть сбивший актрису Добромилову, заплакал в суде

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Байкер Максим Завирюха в Никулинском районном суде Москвы перед заседанием по избранию меры пресечения
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Мотоциклист, насмерть сбивший в столице актрису Ксению Добромилову, заплакал в ходе заседания о его аресте, передает корреспондент РИА Новости из зала Никулинского районного суда Москвы.
Во вторник байкер насмерть сбил пешехода на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Погибшей оказалась 34-летняя актриса и фотограф Ксения Добромилова. В отношении водителя возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Хромающий после падения с мотоцикла Максим Завирюха в суде говорил тихо и мало, доверившись своему адвокату. Обвиняемый попросил суд не отправлять его в СИЗО, а вскоре закрыл лицо руками и заплакал.
Добромилова родилась в Москве в 1991 году. Окончила Театральный колледж имени Филатова по специальности "актриса музыкального театра". После учебы служила в Театре Луны и Московском театре мюзикла. Широкую популярность Ксения Добромилова приобрела благодаря главной роли в клипе HammAli & Navai "Девочка-война".
