Мотоциклист, насмерть сбивший актрису Добромилову, заплакал в суде

Байкер Максим Завирюха в Никулинском районном суде Москвы перед заседанием по избранию меры пресечения

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Мотоциклист, насмерть сбивший в столице актрису Ксению Добромилову, заплакал в ходе заседания о его аресте, передает корреспондент РИА Новости из зала Никулинского районного суда Москвы.

Во вторник байкер насмерть сбил пешехода на Большой Дорогомиловской улице в Москве . Погибшей оказалась 34-летняя актриса и фотограф Ксения Добромилова. В отношении водителя возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Хромающий после падения с мотоцикла Максим Завирюха в суде говорил тихо и мало, доверившись своему адвокату. Обвиняемый попросил суд не отправлять его в СИЗО, а вскоре закрыл лицо руками и заплакал.