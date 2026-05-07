Мотоциклиста, сбившего актрису Добромилову, доставили в суд

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мотоциклиста, насмерть сбившего в Москве актрису Ксению Добромилову, доставили в Никулинский суд Москвы.
- В отношении водителя возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мотоциклист, насмерть сбивший в столице актрису Ксению Добромилову, доставлен в Никулинский суд Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник мотоциклист насмерть сбил пешехода на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Погибшей оказалась 34-летняя актриса и фотограф Добромилова. В отношении водителя возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Сегодня суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте фигуранта. До заседания мужчину поместили в "клетку" в суде.
Добромилова родилась в Москве в 1991 году. Актриса училась в Театральном колледже имени Филатова по специальности "актриса музыкального театра". После учебы артистка служила в Театре Луны и Московском театре мюзикла. Широкую популярность Добромилова приобрела благодаря главной роли в клипе HammAli & Navai "Девочка-война".