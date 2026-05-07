Мотоциклиста, сбившего актрису Добромилову, доставили в суд

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мотоциклист, насмерть сбивший в столице актрису Ксению Добромилову, доставлен в Никулинский суд Москвы, передает корреспондент РИА Новости.

Сегодня суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте фигуранта. До заседания мужчину поместили в "клетку" в суде.