В Москве заработал сервис проверки графика отключения горячей воды

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Даты отключения горячей воды в доме можно узнать на портале mos.ru, а также в приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы" во вкладке "Услуги" и на сайте ПАО "МОЭК", напомнили в комплексе городского хозяйства Москвы.

"Узнать даты отключения горячей воды можно на портале mos.ru… Чтобы узнать, когда в вашем доме не будет горячей воды, достаточно в онлайн-сервисе в строке поиска указать свой адрес - улицу и номер дома", - говорится в сообщении комплекса на платформе "Макс".

Уточняется, что с 2018 года сервисом воспользовались более 23,2 миллиона раз, из них более 3 миллионов раз - в прошлом году. Москвичи могут посмотреть, когда в доме отключат горячую воду в приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы" во вкладке "Услуги" и на сайте ПАО "МОЭК".

"Ежегодно плановые отключения горячей воды проводятся после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому. Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний теплосетей, в ходе которых выявляем возможные ненадежные участки и своевременно их ремонтируем. Сегодня общая протяженность тепловых сетей в столице составляет более 19 тысяч километров, поэтому гидравлические испытания проводим с мая по август включительно, чтобы обеспечить готовность коммуникаций и оборудования к предстоящему осенне-зимнему периоду", - отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, слова которого приводятся в сообщении.

Заммэра напомнил, что в настоящее время максимальный срок отключения горячей воды составляет 10 дней, поскольку совсем не отключать ее нельзя, так как любой системе для ее нормального функционирования необходимы профилактические работы.