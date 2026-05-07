В Москве заработал сервис проверки графика отключения горячей воды

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Даты отключения горячей воды в доме можно узнать на портале mos.ru, а также в приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы" во вкладке "Услуги" и на сайте ПАО "МОЭК", напомнили в комплексе городского хозяйства Москвы.
"Узнать даты отключения горячей воды можно на портале mos.ru… Чтобы узнать, когда в вашем доме не будет горячей воды, достаточно в онлайн-сервисе в строке поиска указать свой адрес - улицу и номер дома", - говорится в сообщении комплекса на платформе "Макс".
Уточняется, что с 2018 года сервисом воспользовались более 23,2 миллиона раз, из них более 3 миллионов раз - в прошлом году. Москвичи могут посмотреть, когда в доме отключат горячую воду в приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы" во вкладке "Услуги" и на сайте ПАО "МОЭК".
"Ежегодно плановые отключения горячей воды проводятся после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому. Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний теплосетей, в ходе которых выявляем возможные ненадежные участки и своевременно их ремонтируем. Сегодня общая протяженность тепловых сетей в столице составляет более 19 тысяч километров, поэтому гидравлические испытания проводим с мая по август включительно, чтобы обеспечить готовность коммуникаций и оборудования к предстоящему осенне-зимнему периоду", - отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, слова которого приводятся в сообщении.
Заммэра напомнил, что в настоящее время максимальный срок отключения горячей воды составляет 10 дней, поскольку совсем не отключать ее нельзя, так как любой системе для ее нормального функционирования необходимы профилактические работы.
"Благодаря проводимым ежегодно подготовительным мероприятиям отопительные сезоны в столице проходят штатно. В общей сложности подготовим к осенне-зимнему периоду более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов", - добавил Бирюков.
