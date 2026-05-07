В Москве заменили более 1,3 тысячи лифтов в рамках программы капремонта
14:31 07.05.2026
В Москве заменили более 1,3 тысячи лифтов в рамках программы капремонта

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства заменили с начала этого года более 1,3 тысячи лифтов в столице в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы, за время ее реализации в многоквартирных домах заменили более 52,3 тысячи лифтов. В этом году установим в общей сложности свыше 5,5 тысяч лифтов, из них более 1,3 тысячи уже смонтированы", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что с 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации.
"В рамках программы специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств. Устанавливаем современные отечественные лифты, которые по своим характеристикам полностью соответствуют всем требованиям безопасности и комфорта", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены.
