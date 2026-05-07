13:49 07.05.2026

Помещение для частной клиники в Москве выставили на открытый аукцион

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Помещение для частной клиники площадью 269,3 квадратного метра в Алтуфьевском районе Москвы выставили на открытый аукцион, заявил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
Он указал, что подходящая площадь для открытия своего дела в сфере медицины — это золотая середина расположения, соответствия требованиям и потенциала для привлечения потенциальных клиентов. Столица выставляет на аукцион подобную недвижимость. Ее можно увидеть на московском инвестиционном портале.
"Предприниматели, планирующие старт или расширение дела в этой области (медицине – ред.), могут принять участие в открытом аукционе по продаже нежилого помещения в Алтуфьевском районе в многоквартирном здании по адресу: проезд Черского, дом 1. Его площадь составляет около 270 квадратных метров, оно подойдет для стоматологической клиники, центра реабилитации или эстетической косметологии", — цитирует Пуртова пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.
Он уточнил, что заявочная кампания завершится 8 июня, а торги пройдут 17 июня.
Площадка находится на первом этаже и имеет несколько отдельных входов. В торгах могут участвовать физические и юридические лица.
Продавцом недвижимости выступает московский департамент городского имущества. Торги пройдут на электронной площадке "Росэлторг". Для участия необходимы регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Нужную информацию о лотах, в том числе фотографии, документацию, условия и форму продажи можно посмотреть в разделе "Торги Москвы" на столичном инвестиционном портале.
Развитие электронных сервисов для предпринимательства отвечает целям национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и московского регионального проекта "Цифровое государственное управление".
Ранее Пуртов сообщал, что на торги выставили два нежилых помещения площадью 29,1 и 282,3 квадратного метра в Зеленоградском административном округе Москвы.
