Помещение для частной клиники в Москве выставили на открытый аукцион

© Фото : Пресс-служба департамента по конкурентной политике Москвы Помещение для частной клиники в Москве выставили на открытый аукцион

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Помещение для частной клиники площадью 269,3 квадратного метра в Алтуфьевском районе Москвы выставили на открытый аукцион, заявил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он указал, что подходящая площадь для открытия своего дела в сфере медицины — это золотая середина расположения, соответствия требованиям и потенциала для привлечения потенциальных клиентов. Столица выставляет на аукцион подобную недвижимость. Ее можно увидеть на московском инвестиционном портале.

"Предприниматели, планирующие старт или расширение дела в этой области (медицине – ред.), могут принять участие в открытом аукционе по продаже нежилого помещения в Алтуфьевском районе в многоквартирном здании по адресу: проезд Черского, дом 1. Его площадь составляет около 270 квадратных метров, оно подойдет для стоматологической клиники, центра реабилитации или эстетической косметологии", — цитирует Пуртова пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

Он уточнил, что заявочная кампания завершится 8 июня, а торги пройдут 17 июня.

Площадка находится на первом этаже и имеет несколько отдельных входов. В торгах могут участвовать физические и юридические лица.

Продавцом недвижимости выступает московский департамент городского имущества. Торги пройдут на электронной площадке "Росэлторг". Для участия необходимы регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Нужную информацию о лотах, в том числе фотографии, документацию, условия и форму продажи можно посмотреть в разделе "Торги Москвы" на столичном инвестиционном портале.

Развитие электронных сервисов для предпринимательства отвечает целям национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и московского регионального проекта "Цифровое государственное управление".