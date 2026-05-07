Песков выразил надежду на дальнейшее участие США в переговорах по Украине
13:01 07.05.2026 (обновлено: 17:24 07.05.2026)
Флаг США над посольством страны в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Москва рассчитывает, что Вашингтон продолжит оказывать услуги доброй воли в переговорном процессе по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что переговорщик от Украины по урегулированию, секретарь совета национальной безопасности и обороны страны Рустем Умеров, как ожидается, на этой неделе отправится в Майами на встречу со спецпосланником США Стивом Уиткоффом.
"Мы рассчитываем, что вот эти услуги доброй воли и услуги тех, кто способствует переговорному процессу, Вашингтон продолжит", - сказал Песков журналистам.
В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал сверкой часов предстоящую встречу Умерова с Уиткоффом.
"Наверное, требуется каким-то образом обновить (сведения), сверить часы. За это время произошло большое количество событий как в мире, так и на Украине, поэтому я думаю, что, прежде чем преступят переговорные группы, надо часы сверить", - сказал депутат "Ленте.ру".
