Песков выразил надежду на дальнейшее участие США в переговорах по Украине

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Москва рассчитывает, что Вашингтон продолжит оказывать услуги доброй воли в переговорном процессе по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал сверкой часов предстоящую встречу Умерова с Уиткоффом.