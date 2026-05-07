На зеленых территориях Москвы усилили контроль пожарной безопасности

Вид на Большой Кремлевский сквер в Москве

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Контроль пожарной безопасности усилен на зеленых территориях столицы в связи с наступлением пожароопасного периода из-за жары, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В связи с наступлением пожароопасного периода усилен контроль соблюдения правил пожарной безопасности на зеленых территориях, приняты дополнительные меры для предотвращения возможных природных пожаров", - рассказал Бирюков.

По его словам, пожарные и спасатели столичного гарнизона проводят усиленное патрулирование для выявления случаев несанкционированного сжигания мусора, пала травы, использования открытого огня и мангалов в непредназначенных для этого местах.

Заммэра подчеркнул, что в ТиНАО реализован комплекс превентивных мероприятий для предотвращения природных пожаров.

"Проведено обустройство противопожарных и минерализованных полос на границах поселений, выполнена опашка вдоль населенных пунктов. Заранее обследовали места забора воды для авиационной техники, организовали противопожарное водоснабжение в маловодных районах, в том числе оборудовали подъезды к водоемам и обустроили пирсы, подготовили вертолетные площадки. Усилен контроль за содержанием территорий", - добавил он.