На зеленых территориях Москвы усилили контроль пожарной безопасности - РИА Новости, 07.05.2026
10:43 07.05.2026
На зеленых территориях Москвы усилили контроль пожарной безопасности

© РИА Новости / Максим Блинов | Вид на Большой Кремлевский сквер в Москве
Вид на Большой Кремлевский сквер в Москве
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Контроль пожарной безопасности усилен на зеленых территориях столицы в связи с наступлением пожароопасного периода из-за жары, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В связи с наступлением пожароопасного периода усилен контроль соблюдения правил пожарной безопасности на зеленых территориях, приняты дополнительные меры для предотвращения возможных природных пожаров", - рассказал Бирюков.
По его словам, пожарные и спасатели столичного гарнизона проводят усиленное патрулирование для выявления случаев несанкционированного сжигания мусора, пала травы, использования открытого огня и мангалов в непредназначенных для этого местах.
Заммэра подчеркнул, что в ТиНАО реализован комплекс превентивных мероприятий для предотвращения природных пожаров.
"Проведено обустройство противопожарных и минерализованных полос на границах поселений, выполнена опашка вдоль населенных пунктов. Заранее обследовали места забора воды для авиационной техники, организовали противопожарное водоснабжение в маловодных районах, в том числе оборудовали подъезды к водоемам и обустроили пирсы, подготовили вертолетные площадки. Усилен контроль за содержанием территорий", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что особое внимание уделяется профилактической работе с населением - с посетителями зеленых территорий проводятся беседы, им раздают памятки по вопросам пожарной безопасности.
